الثلاثاء 30 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد سليمان يتحدث عن مباراة الأهلي والإسماعيلي " لها طابع خاص"

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث  عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سليمان : "مباراة الإسماعيلي والأهلي لها طابع خاص في المنافسة وفريقنا جاهز بشكل مميز لخوضها".

وأضاف: " الإسماعيلي والأهلي والزمالك هم أضلاع الكرة المصرية وتلك المواجهات تشهد دائما ندية كبيرة نظرا لشعبية تلك الأندية".

وأتم: "الفريق جاهز لخوض مباراة الغد وجميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح جماهيرنا وتدفعنا للأمام ويبقى التوفيق على المولى عز وجل".

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