اتحاد طلاب قنا في زيارة لمركز إبداع مصر الرقمية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، رحلة تثقيفية وعلمية وتعريفية لمركز ابداع مصر الرقمية المقام على ارض جامعة جنوب الوادي ، من أجل تحفيز الطلاب المشاركين من ممثلي الاتحادات الطلابية بالمرحلة الثانوية على التفكير الخلاق ومواجهة التحديات التقنية، وذلك ضمن برامج الاتحادات الطلابية والذكاء الصناعي .

الرحلة العلمية جرى تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و أشرف على البرنامج وتنفيذه احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية و محمود جابر ومحمد غريب اتحاد طلاب المديرية وهيئة الإشراف من المديرية .

استقبلت المهندسة هدير فوزي منسق برامج شركة دندرة للإبداع واصطحبت أمناْء الاتحاد وهيئة الإشراف في جولة للتعرف على المركز وقاعاته المتعددة ومعمل (Fab Lab) .

كما استعرض المهندس احمد جاد مدير برامج مركز ابداع مصر الرقمية ( و شريك مؤسس لمركز دندرة للإبداع) استراتيجية عمل المركز كأحد المنارات التسع التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية، وافاض في بيان الخدمات المختلفة التي يقدمها لخدمة قطاع عريض من المستهدفين من مختلف الأعمار بمحافظات قنا والاقصر و البحر الاحمر واسوان والوادي الجديد ، و أشار إلى تنظيم المركز للعديد من ورش العمل لمجالات الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال والتصميم وخدمات الاستشارات والتطوير الوظيفي و دراسات السوق و البرمجة وتنفيذ حاضنات أعمال تكنولوجية من خلال ست مشروعات بدأ بها المركز منذ ثلاث سنوات واستفاد منها ما يزيد عن 25000 متدرب .

كما تناول المهندس عمار مسعود مسئول البرمجة بالمركز أهمية تطويع استخدام الذكاء الاصطناعي و توجيه تأثيره على المستقبل باعتباره أسرع التكنولوجيات نموًا وقوة دافعة لعملية التحول الرقمي، وما تجلبه هذه التكنولوجيا من قوة تسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة ومكاسب إنتاجية ونمو وازدهار .

وفي ختام الزيارة وجه ممثلو اتحاد الطلاب شكرهم إلى مدير تعليم قنا و مدير عام الشئون التنفيذية وهيئة الإشراف من توجيه التربية الاجتماعية لاختيارهم مكان يمثل علامة فارقة في مستقبل طلاب المرحلة الثانوية الباحثين عن التميز تكنولوجياً ، كما أثنوا على حسن استقبال إدارة المركز و إجابتهم الوافية عن الاسئلة المثارة .