الطاهر: مصر الوجهة الأمثل لاستقطاب الاستثمار الأخضر فى مجالات الطاقة النظيفة

أكد المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.

وأشار الطاهر في تصريح لـ"الوفد"، إلى أنه منذ ٢٠١٤ حتى الآن أصبحت مصر هى الوجهه الأمثل فى استقطاب الاستثمار الأخضر فى مجالات الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، وهو ما جعل مصر تنطلق فى إبرام العديد من التعاقدات والبروتوكولات فى الربط الكهربى الاوروبى والآسيوي والأفريقي الذي يمهد لجعل مصر نقطة تصدير دولية للطاقة النظيفة من خلال مشروع الربط الكهربى بين مصر وإيطاليا.

وتابع “مشروع الربط الكهربى بين مصر وإيطاليا سيكون الأول بين الشرق الأوسط وأوروبا، وهو يعتمد على كهرباء نظيفة بالكامل، بطاقة مبدئية ٣ ألاف ميجاوات من خلال ممر أخضر دولى يخدم مستقبلا أوروبا بديلا استراتيجيا من الوقود الأحفوري”.

وقال عضو العربي للطاقة إن مشروع التوصيل بين مصر وإيطاليا باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) أحد المشروعات المهمة بالشركة، حيث تتمثل فكرة المشروع في إنشاء ممر أخضر بقدرة 3 جيجاواط لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وفي قلب هذه المبادرة يتم تثبيت كابل تحت الماء لنقل التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) .

وتعتبر هذه التقنية مثالية لنقل الطاقة على مسافات طويلة، وستكون الأولى من نوعها على هذا النطاق، بطول يبلغ حوالي 2800 كيلومتر وتصل إلى عمق بحري يصل إلى 3000 متر.