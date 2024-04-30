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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا .. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام بايرن ميونيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

ويمثل الريال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - ناتشو - ميندي.
الوسط: كروس - تشاوميني - فالفيردي - بيلنجهام
الهجوم: فينيسيوس - رودريجو

وتنطلق صافرة اللقاء بعد قليل ، مع دقات العاشرة مساءً ، بتوقيت القاهرة.

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