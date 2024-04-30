ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا .. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام بايرن ميونيخ

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويمثل الريال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - ناتشو - ميندي.

الوسط: كروس - تشاوميني - فالفيردي - بيلنجهام

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو

وتنطلق صافرة اللقاء بعد قليل ، مع دقات العاشرة مساءً ، بتوقيت القاهرة.