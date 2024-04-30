مي القاضي: جمالي مصري طبيعي ومش بهتم بـ "التريند" (فيديو)

قالت الفنانة مي القاضي إن جمالها مصري ولا تغير من ملامحها، معقبة:"مبحبش ألعب في وشي كتير وأغير من ملامحه من خلال الميكاج".

وأضافت مي القاضي في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها دائماً تطور من موهبتها عكس الماضي، وهي من مدرسة التمثيل الطبيعي، كأنها تشعر بالموقف وحدث معها في الحقيقة.

لا أهتم بفكرة “التريند”أو التصريحات المثيرة للجدل

وأشارت مي القاضي إلى أنها لا تهتم بفكرة “التريند”أو التصريحات المثيرة للجدل كون الجمهور يفهم ذلك، وأنها تحب أن تكون ترند من خلال عملها ولكن الأشياء الأخرى تستفزها.

ولفتت مي القاضي، إلى أنها دخلت كلية الإعلام لكي تكون قريبة من مجال التمثيل وبعدها أخذت عدة ورش تمثيل، والمخرج أحمد شفيق هو أول شخص اختارها لكي تقف أمام الكاميرا من خلال مسلسل خطوط حمراء.

وأوضحت مي القاضي، أن بدايتها الفنية كانت كبيرة على سنها وفي نفس الوقت عطلتها لفترة معينة لأنها كانت متخوفة من أخذ أي قرار بعدها وندمت على عدة أعمال كثيرة عرضت عليها بعد مسلسل خطوط حمراء.

تألقت الفنانة مي القاضي، في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024ز

وكشفت مي القاضي كواليس المسلسل قائلة: "شخصية "ولاء" فى المسلسل أقرب حاجة ليا فى شكلها ولبسها، وهادية ومبتعملش قلق، ولما بتقلب بتبقى قلبتها كارثية".

وأضافت مى القاضى أن "صيد العقارب أكتر مسلسل كواليسه حلوة وكنت بحب أروحه، وفيه مود حلو، والفنانة غادة عبد الرازق لطيفة مع الناس وعاوزة كل واحد يطلع شكله حلو والناس تطلع مظبوطة".

واختتمت مى القاضى أن أصعب المشاهد هى مشاهد القتل، كنت خايفة منه وأول مرة فى حياتى أعمل مشهد قتل، الأمر كان مرعب، ومشهد النيابة أيضا كان صعب بعد التحقيق معايا عقب الواقعة، موضحة أنها برج العقرب وهى شخصية شكاكة".



وكان حقق مسلسل “صيد العقارب” نجاحًا عند عرضه على watch it الرقمية في السباق الرمضاني المقبل، كما عرض على قناة cbc فى الشهر الكريم.

وشهد المسلسل علاقة صداقة ونسب بين عائلتى ضرغام والغول، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة.

كواليس صيد العقارب

ودخلت العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

شخصية غادة عبد الرازق



وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

شخصية محمد علاء جمايكا

ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .