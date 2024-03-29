مى القاضي لـ"الوفد": نقدم قصة درامية مميزة تليق بالجمهور فى "صيد العقارب"

تألقت الفنانة مى القاضي خلال مشاركتها فى "صيد العقارب"، وحققت نجاحاً منفرداً بإشادات الجمهور، كما أنها أعربت عن سعادتها بنجاح العمل وردود أفعال المشاهدين: " سعيدة بالتواجد في عمل ضخم بحجم صيد العقارب"، والذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي، وتصدر أبطال العمل جميع منصات التواصل الإجتماعي، طوال أيام عرضه، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مى القاضي

وتكشف مى القاضي، خلال تصريحات لـ"الوفد" تفاصيل الشخصية التي تجسدها، قائلة: سعيدة جداً بدوري وبالتواجد فى عمل فنى ضخم وقصة مميزه بكل تفاصيلها، بجسد شخصية "ولاء" وهي الابنة الصغرى للأستاذ رياض الخولي وتربطها به علاقة خاصة، بالإضافة لتصاعد الأحداث والتحويلات التي تحدث فى حياتها بالحلقات المقبلة وسط أجواء درامية تشويقية.

أضافت مى القاضي في حديثها عن كواليس مسلسل صيد العقارب مع غادة عبدالرازق وطاقم العمل، معلقه: " أفضل كواليس عمل على الإطلاق بالنسبة لي، كما أنني من أشد المحبين للنجمة غادة عبدالرازق منذ سنوات طويلة وقبل أن يجمعنا عمل، لذلك استمتعت بالمشاركة فى صيد العقارب، بالإضافة لدعمها الدائم ومساعدتها للجميع واهتمامها بكافة التفاصيل، أتمنى تكرار التجربة معها بالأعمال القادمة، أما الكرو ملئ بشخصيات لطيفة ومريحة ومحبة للغير وبذلنا مجهود كبير لتقديم عمل يليق بالجمهور.

مى القاضي

مى القاضي: سعيدة بالإشادات الإيجابية التي جاءتني على دوري بالعمل

أعربت مى القاضي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صيد العقارب، قائلة: "سعيدة بردود افعال الجمهور علي المسلسل، والإشادات الإيجابية التي جاءتني على دوري بالعمل، وتفاعل المشاهد مع الحلقات واهتمامه بشخصيات وأحداث المسلسل، وأتمنى أن يحقق نجاحاً كبيراً ويصل لقلب الجمهور.

أكدت مى القاضي فى حديثها عن أعمالها الفنية، معلقه: " بشارك فى مسلسل "رحيل" وتم عرضه خلال الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ولكن للأسف لم يطرح بقنوات مصرية، وإن شاء الله ينال إعجاب الجميع.



مى القاضي