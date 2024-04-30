إسلام جمال يكشف كواليس زواجه من مودة

كشف الفنان إسلام جمال كواليس زفافه من زوجته مودة وأكد فى تصريحات صحفية قائلًا: "الموضوع حصل في أربع أو خمس شهور، وأنا أخذت القرار أنى أتجوز في ساعتها في شهر تسعة لأنى كنت داخل في شهر 10 مسلسلين، والحمد لله ربنا كرمنى بمراتى".

وكان شارك الفنان إسلام جمال، في مسلسل “الحشاشين" الذي عرض في ماراثون رمضان 2024.

وكشف الفنان إسلام جمال عن البوستر الرسمى لشخصيته في مسلسل “الحشاشين”.

شخصية إسلام جمال

حيث يجسد إسلام جمال شخصية محورية في أحداث المسلسل، إذ يقدم شخصية تدعى "جلال الدولة ملك شاه" وهو سلطان المسلمين في أحداث المسلسل المنتظر "الحشاشين" والذى يعد أحد أبرز الأعمال في دراما رمضان المقبل برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخاض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” رحلة مليئة بالمغامرات في عمل ملحميًا تاريخيًا.

من هم طائفة الحشاشين؟

تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

مسلسل الحشاشين 2024.. قصة الطائفة المنظمة لأقوى عمليات الاغتيال على مر التاريخ



كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

أبطال الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.