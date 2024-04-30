نصف نهائي أبطال أوروبا .. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد
أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد ، التي تقام على ملعب أليانز أرينا ، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويمثل الفريق البافاري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.
وتنطلق صافرة اللقاء بعد قليل ، ومع دقات العاشرة مساءً ، بتوقيت القاهرة.