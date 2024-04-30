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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصف نهائي أبطال أوروبا .. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد ، التي تقام على ملعب أليانز أرينا ، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

ويمثل الفريق البافاري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.

وتنطلق صافرة اللقاء بعد قليل ، ومع دقات العاشرة مساءً ، بتوقيت القاهرة.

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