انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وبوركينا فاسو بالقاهرة

انعقدت يوم الاثنين 29 أبريل 2024 جولة المُشاورات السياسية بين وزارتيّ خارجية مصر وبوركينا فاسو، برئاسة السفير إيهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ورأسها من الجانب البوركيني السفير سعيدو زونجو، مدير إدارة البعثات الدبلوماسية بوزارة الخارجية البوركينية.

وجاء انعقاد جولة المشاورات السياسية في إطار الحرص المصري على استمرار التشاور والتنسيق مع دول منطقة الساحل الأفريقي، وفي ضوء الاهتمام المُتبادل بين الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تناول مُجمل مسارات التعاون القائمة واستشراف سُبّل تطويرها إلى آفاق أرحب.

كما تم التباحث حول فرص تنفيذ عدد من الأطر الإضافية المطروحة التي تتوافق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة، ولاسيما تلك المُتصلة بالدعم المصري الموجه لجهود تطوير القدرات المؤسسية بالدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك مُساندة مصر لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب من منظور شامل.

على صعيد متصل، تم تخصيص جلسة موسعة للتنسيق وتبادل الرؤى حول مُختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ولاسيما في منطقتيّ الساحل والقرن الأفريقي، حيث تم التباحث حول عدد من التطورات الأخيرة وتداعياتها على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقتيّن.

في ذات السياق، تم استعراض رؤية مصر لتطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والحرب على غزة، حيث أعرب الجانب البوركيني عن تقديره الشديد لموقف مصر في التصدي للتحديات السياسية والأزمات الإنسانية في جوارها الجغرافي المُباشر.