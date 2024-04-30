لقى زوجان مصرعهما فيما أصيب طفليهما الاثنين باصابات متفرقة مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا - قنا .

مصرع زوجين وإصابة طفليهما في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا قنا

وكان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق سفاجا قنا .

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كلا من جابر احمد معوض 34 سنة، وزوجته داليا على احمد حسن 26 سنة.

واصيبت طفلتهما خديجه جابر احمد 5 سنوات بـ«سحجات بالرأس والقدمين»، وشقيقها حمزة جابر احمد 8 سنوات «كدمة في الرأس وسحجات متفرقه بالجسم».

تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى سفاجا المركزيتخت تصرف النيابة، ووتم نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية والاسعافات الاولية لهما.

دفن جثة شخص والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنها

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي مصرعه وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع اثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.