مباشر الآن.. مباراة الاتحاد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الاتحاد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،يبدأ ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" مباراة مهمة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، حيث ستجري مباراة بين الهلال السعودي ونادي الاتحاد ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. يتسع الملعب لنحو 65,000 مشجع ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى الدور النهائي.

بث مباشر بدون تقطيع الهلال والاتحاد

تمام الساعة ال7:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

تمام الساعة ال8:00 بتوقيت السودان وليبيا

تمام الساعة ال9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة

تمام الساعة ال10:00 بتوقيت ابو ظبي والكويت وسلكنة عمان .

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

تشكيل اتحاد جدة اليوم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي ، سعد الموسى ، فواز الصقور

خط الوسط: مدالله العليان ، فرحة الشمراني ، فيلبي جوتا ، حسن كادش

خط الهجوم: طلال حاجي ، صالح العمري ، رومارينيو .

تشكيل الهلال اليوم امام الاتحاد

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، علي البليهي ، كاليدو كوليبالي ، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز ، محمد كنو ، سلمان الفرج

وفي الهجوم: ناصر الدوسري ، ميشايل ديلجادو ، ميلنكوفيتش سافيتش

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