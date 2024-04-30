مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب ياسين تي في لايف alhilal match today live،مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024، حيث تتطلع الجماهير السعودية والعربية في كل مكان إلى المواجهة الكبيرة بين الفريقين على ملعب الملك عبد الله الرياضية في جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

ويسعى الاتحاد لبلوغ النهائي تحت إشراف مدرّبه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المطالب بالفوز للبقاء في منصبه، حيث بات مهددًا بالإقالة عقب النتائج السلبية، وقد لا ينجو في حال الخسارة.

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لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

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للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

يبحث الهلال عن لقب يضمّه للكأس السوبر وتعويض جماهيره عن الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، علاوة على تكرار الفوز على منافسه الاتحاد كما فعل به بالدور ذاته الموسم الماضي في طريقه لإحراز اللقب.

ويحتل حاليا المركز الخامس في الدوري المحلي، بفارق 30 نقطة عن الهلال الذي اقترب من استعادة اللقب.

ويفتقد الهلال خدمات نجمه سالم الدوسري الذي انتهى موسمه لتعرّضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ويعود الجناح البرازيلي مالكوم بعد تعافيه من إصابة لحقت به خلال مواجهة العين، ومن المحتمل عودة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفينش.

على الجانب الآخر، يغيب مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك ثنائي خط الوسط مواطنه نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وغاب بنزيمة عن مواجهة الشباب بالدوري في المباراة الماضية، وكشف جاياردو عن السبب بقوله "كريم يعاني من إصابة وآلام قوية، وهي السبب وراء استبعاده أمام الشباب".

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم "الوفد" بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد، على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" في جدة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2024، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.