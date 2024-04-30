أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة ، بتجديد حبس المتهم "ع. م" المتعدى علي ابنته جنسيا وحملها سفاح منها، 45 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة.

قرار قضائي جديد في واقعة تعد متهم علي ابنته وحلمت سفاحا بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، وهيثم محمد جمال الدين.

وتتلخص الواقعة فيما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بتاريخ 4 / 12/ 2023 والثابت به حضور المجني عليها "ح ع م" ١٦ سنة، وقررت بقيام والدها المتهم "ع م ن" بالاعتداء عليها جنسيا بمسكنهم أربعة مرات علي مدار شهري أكتوبر ونوفمبر و أنها قد حملت منه سفاحا من جراء ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجني عليها، شهدت بقيام والدها المتهم بالاعتداء عليها جنسيا ومعاشرتها كرها، عنها بأن قام بتكميمها بغطاء رأس قماشي وقام بضربها مستغلا فارق القوة الجسدية بينهما للسيطرة عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أربعة مرات علي مدار شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقد شهدت أنها عقب أن شعرت بإعياء الحمل توجهت إلى أحد المعامل والتي أظهرت نتيجتها إيجابية الحمل، وعقب ذلك توجهت رفقة والدها المتهم إلي أحد أطباء النساء والولادة الذي أكد ذات الخبر، وأن والدها قد أخبر الطبيب أنه يرغب في إسقاط الحمل ليوصيه الطبيب بأحد العقاقير التي تناولتها المجني عليها في اليوم التالي لتتفاجأ بنزيف في ذات اليوم.

دفن جثة شخص والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنها

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي مصرعه وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمي بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع اثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.