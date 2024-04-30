بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد (0-0) في كأس الملك الآن - لحظة بلحظة

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد

سيتم بث مباراة الهلال والاتحاد السعودي مباشرة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس الملك، ويترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط هذا الديربي العربي المهم الذي سيُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروفة بالجوهرة المشعة في مدينة جدة.

بث مباشر لمباراة الهلال والاتحاد السعودي اليوم.

يقدم الوفد اليوم في التقرير التالي بث مباشر لمباراة الهلال أمام الاتحاد السعودي اليوم بشكل مباشر ولحظة بلحظة، بالإضافة إلى موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة لها، وتشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك

تبدأ مباراة الهلال مع الاتحاد مباشرة اليوم، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتدير الحكامة الفرنسي بينوا باستيان.

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم

من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات إس إس سي السعودية، مباراة الاتحاد والهلال مباشر اليوم، بالإضافة إلى تطبيق شاهد الذي يعد من ضمن قنوات إذاعة مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في أخر 5 مواجهات

التاريخ الفريقين النتيجة البطولة 1 سبتمبر 2023 الهلال والاتحاد السعودي 3-4 الدوري السعودي 1 مارس 2024 الهلال ضد الاتحاد السعودي 1-3 الدوري السعودي 5 مارس 2024 الاتحاد والهلال السعودي 2-0 دوري أبطال آسيا 12 مارس 2024 الهلال السعودي ضد العين الاتحاد السعودي 0-2 دوري أبطال آسيا 11 أبريل 2024 الاتحاد ضد الهلال 4-1 كأس السوبر السعودي

معلومات عن حكم مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم