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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. أسيك الإيفواري يودع المنافسات من ثمن النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، فاز على فريق أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.
 

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محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي والجونة

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الكيني عرضًا مميزًا.

تقدم الفريق الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-6، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينهيه بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.


على صعيد متصل ، أكدت آية خالد، لاعبة الفريق الأول بالنادي الأهلي ، أن الفريق تركيزه منصب على الفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» فقط، وأن الهدف الرئيسي هو استعادة اللقب من جديد.
تابعت آية: «لا يوجد أي مجال للتقصير ونحاول استغلال كل فرصة للتدريب والعمل من أجل الفوز بالمباريات».
وأوضحت آية خالد أن تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس والسوبر منح اللاعبات دوافع كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا.
وأضافت: «نتمنى أن نسعد جماهير الأهلي ونختتم الموسم ببطولة إفريقيا.

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