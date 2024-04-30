الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سائق توك توك يشعل النيران في نفسه بالشرابية

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدم  شاب  يعمل " سائق توك توك "على إنهاء حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع مرض الصرع في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

سائق توكتوك يشعل النيران في نفسه بالشرابية 

وورد بلاغ إلى أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بوجود جثة أحد الأشخاص أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع الصرع في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن شابا يبلغ من العمر 35 سنة، ويعمل سائق توكتوك، وأنه أنهى حياته بسبب معاناته مع الصرع.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

كما أدلى المتهم في واقعة إشعال النيران في شقة زوجته في منطقة المقطم، باعترافاته أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، وتضمنت أقواله أنه استعان بأشقائه لتنفيذ الواقعة.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستعانة بشقيقه بسبب خلافات مع زوجته وانفصاله عنها فقرر إشعال النيران والشروع في قتلها ولكنها نجت من الحريق.

تعود الواقعة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ،من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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