تنفع للدايت.. طريقة عمل سويسرول الفراولة

سويسرول الفراولة من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، وتتميز بمذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بطريقة صحية يمكن تناولها عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن.

سويسرول الفراولة

طريقة عمل سويسرول الفراولة للرجيم

المقادير

- صفار البيض : 5 حبات

- السكر البني : 200 غم

- بياض البيض : 5 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- دقيق الذرة : 50 غم

- دقيق : 150 غراماً

- مربى الفراولة : 150 غراماً (دايت)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

اخفقي بياض البيض و50 غرام سكر مع الملح، حتى يتضاعف حجمه ويتغير قوامه.

في طبق آخر، ضعي صفار البيض،، وباقي كمية السكر، والطحين، والفانيليا واخفقيهم جيداً.

أضيفي مزيج بياض البيض وقلّبي برفق.

ضعي ورق زبدة في صينية مستطيلة قليلة الارتفاع، وأضيفي الخليط داخل الصينية ورتبي بالتساوي.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد قليلاً.

افردي المربى على السويسرول، ولُفيه واضغطي عليه جيداً، ولفيه بورق بلاستيكي وأدخليه الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

قطّعي السويسرول لحلقات متساوية في الحجم، وقدّميه.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.