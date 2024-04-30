البورصة تواصل النزيف وتخسر90 مليار جنيه بختام تعاملات  اليوم

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء موجة خسائرها الحادة متأثرة بعمليات بيعية قادها المستثمرين المصريين على الأسهم القيادية بقيادة سهم طلعت مصطفى .

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 90 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.674.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 6% ليصل إلى مستوي 24448 نقطة.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى5537 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 13.4مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.5 مليار جنيه.