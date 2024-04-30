رئيس مدينة العريش يناقش أستعدادا تطبيق قانون التصالح



أيماءا لتوجيهات اللؤاء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والأستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد ع مخالفات البناء



عقد اليوم وكيل الوزاره اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أجتماع تنفيذي للمجلس بحضور سكرتير عام المجلس ومدير المركز التكنولوجي ومدير الأداره الهندسيه ومديري الأدارات بالمجلس ورؤساء الأقسام والفنيين بالأداره الهندسيه ورؤساء مناطق الخدمات وتم مناقشة وشرح بنود القانون الجديد للتصالح مع الحضور والرد علي كافه الاستفسارات الخاصه بالقاون وبيان المستندات والرسوم المطلوبه للتصالح والذي يبدء في 2024/5/5 لمده سته اشهر تنتهي في 2024/11/4 ومرفق صور من المستندات والرسوم المطلوبه .



كما حذر رئيس المدينه رؤساء مناطق الخدمات من أي مباني مخالفه للقانون بدون رخصة مباني ساريه وأذن أستكمال والا سوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف وكذلك رئيس منطقة الخدمات التابع لها مخالفة المباني حيث أن التصوير الجوي يظهر المباني الجديده والمخالفه داخل الأحياء .



كما شدد عفش علي متابعة المشروعات داخل المدينه من رصف طرق أومشروعات مباني وخلافه وضرورة المتابعه اليوميه وأعداد تقرير لما تم تنفيذه والعرض علي سيادته وأكد علي ضرورة الأنتهاء من كافة الأعمال المطروحه في مواعيدها المحدده وطبقا للموصفات المطلوبه والمعده سابقا بكراسة الشروط ومتابعة هذه الأعمال .



كما ناقش رئيس المدينه خطه لرفع كفاءة كورنيش العريش البحري أستعدادا لفصل الصيف وتهيئة الكورنيش البحري للمصييفين والمقميين بمدينة العريش من نظافه ورفع تراكمات الرمال وصيانة وأنارة الكاشافات علي الكورنيش .

