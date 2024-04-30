مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تعديلات لوائح الكليات لنظام الساعات المعتمدة

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ اجتماعه الدورى بجلسته رقم ٥٧٥ برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وبحضور كل من: الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة،وعمداء ووكلاء الكليات.

حيث استهل الدكتور خالد الدرندلي المجلس بتقديم التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن مجلس الجامعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوليه فترة رئاسية جديدة، داعياً المولى عز وجل أن يسدد خطاه، كما قدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى ٤٢ لعيد تحرير سيناء الغالية بأيدى أبطال القوات المسلحة الذى ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء والعطاء، حيث ستظل هذه الذكرى الغالية دائماً وأبداً فخر لكل المصريين ورمز للبطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته.

وتقدم مجلس الجامعة بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادةً وجيشاً وشعباً بالخير، وأن يوفق بلادنا بمزيد من التقدم بما ينمى أواصر المحبة بين جموع الوطن الواحد.

وقدم المجلس أيضاً بالتهنئة إلى الدكتور نصر عبد الوهاب بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميداً لكلية الطب البيطرى لفترة ثانية، وتكليف الدكتور حمدى المحروقى للقيام بأعمال عميد كلية التربية، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمع.

ووافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس «الأساتذة والأساتذة المساعدين»، الحاصلين على اللقب العلمي وعددهم ٥٤ منهم ٣٠ أستاذ و ٢٤ أستاذ مساعد.

وتم استعراض تعديلات لوائح الكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات المعتمدة، وذلك بناءاً على اللوائح الوزارية الاسترشادية، وتقرير اللجان المشكلة الخاصة بالكليات وبعد أخذ رأى لجان القطاعات المختصة، وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات لموافقته عليها، كتعديل بعض مواد اللائحة الدراسية بكلية الآداب «برنامج الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية» بمرحلة الليسانس، وبرنامج إعداد معلمي مرحلة رياض الأطفال بكلية التربية للطفولة المبكرة، وأيضاً إجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية بكلية الحقوق لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.

وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ٢٠٣٠ والتى تؤكد المرجعية الدولية للتعليم العالى والبحث العلمي، أقر المجلس تقديم مساراً اختيارياً ليس بديلًا عن المسار التقليدى لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة بما يسهم فى الإرتقاء بجودة البحوث العلمية المصرية عبر النشر فى دوريات عالمية وتوسيع انتشار الإنتاج الفكرى المصرى عالمياً، وبما يتماشى مع طبيعة الأقسام الموجودة بكل كلية، وذلك بناءاً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨.

وخلال المجلس، تم إقرار إضافة وحدة ربط الجامعة بالصناعة إلى مركز إدارة المشروعات، وذلك بهدف تطوير البرامج التعليمية والبحثية بما يخدم متطلبات سوق العمل، وإتاحة الوظائف التى قد تنتج من خلال قدرات ومهارات الباحثين والطلاب، إضافةً إلى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة.

وقدم مجلس الجامعة خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الدكتورة عزة أحمد عبد الغفار أستاذ الفارماكولجيا بكلية الطب البيطرى، داعين المولى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.