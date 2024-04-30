دفن جثة شخص والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انقلاب سيارة ببنها

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي مصرعه وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دفن جثة شخص والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع اثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

محاكمة المتهم بقتل شقيقه بشبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، الحكم على نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، لغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم.وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه " أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الإرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أداة بطشه سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه ولم يردعه فراقه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية -المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد إرتكابه لجنحة سرقة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدراً بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.