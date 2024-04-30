الهلال الأحمر المصري: إدخال 50 شاحنة وقود ومساعدات لغزة

أعلن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إدخال 50 شاحنة محروقات ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع



وأفاد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر إنه من بين الشاحنات التي تم إدخالها عبر رفح البري 8 شاحنات محروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار، و42 شاحنة مساعدات عبارة عن 20 شاحنة طرود غذائية، 5 شاحنات مياه، 6 شاحنات طحين، 4 شاحنات أدوية و7 شاحنات متنوعة.

أشار المصدر، إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123 سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

الجرحي والمرضي الفلسطينيين

وتفتح السلطات المصرية بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة