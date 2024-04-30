غدًا .. الأهلي يلتقي الإسماعيلي بالدوري في مواجهته الأولى بعد خسارة القمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الممتاز.





كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد استأنف تدريباته الجماعية على ملعب التتش وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.