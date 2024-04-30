جامعة الزقازيق تُكرم فريق كرة القدم الخماسية الفائز بالمركز الأول بمهرجان الأنشطة الطلابية

كرم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، اليوم الثلاثاء، فريق كره القدم الخماسية الحاصل على المركز الأول فى مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي في الفترة من ٢٠: ٢٥ إبريل ٢٠٢٤، بمشاركة نحو ٥٠٠ طالباً وطالبة من ٣٠ جامعة حكومية وأهلية وخاصة، تحت شعار " مصر حرة آمنة سالمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف الأنشطة علي مواصلة مسيرتهم المتميزة، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالإضافة إلى المشرفين على وفد الجامعة والطلاب المشاركين بالمهرجان.

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور خالد الدرندلي هذا الفوز لجميع منتسبي جامعة الزقازيق، موجهاً الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق والقائمين عليه، معرباً عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المتميز، مشيراً إلى أن ما وصل إليه الطلاب لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاجاً لجهودهم وتعاونهم والتزامهم بروح الفريق الواحد، ومؤكداً أيضاً تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية المختلفة.

وأكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب خلال التكريم، أن أعضاء فريق الجامعة أثبتوا من خلال هذا الانجاز؛ انهم سفراء لجامعة الزقازيق، وأنهم قادرون على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المحافل الرياضية والأنشطة المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق درع البطولة وكأس الفوز للدكتور رئيس الجامعة، مُعربين عن امتنانهم الشديد لما يقدمه من دعم كبير لكافة الأنشطة الطلابية.

واستطاع فريق الجامعة خوض المنافسة فى المهرجان بشكل قوي من خلال التغلب علي ست فرق و هي (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، طنطا، سوهاج، السويس) وتحقيق الفوز بالحصول علي المركز الأول.

يشار إلى أن مشاركة الفريق جاءت تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور عصام عامر رئيس الوفد الجامعي، والكابتن محمد رمضان المشرف العام، وفى نفس السياق جاء مشاركة وفد الجامعة بالمهرجان من خلال ٩ طلاب وهم خمسة طلاب من كلية الآداب: «يوسف محمد عبده، محمد عطية حسانين، مصطفي أمين عبد الحميد، رفعت رضا رفعت، عمر فوزى عبدالسلام»، وعبد المنعم مدحت عادل من كلية التربية الرياضية، ومحمد محمود فوزي سعد» من كلية الهندسة، ومحمد عبد العزيز عبد المنعم من كلية الحاسبات والمعلومات.