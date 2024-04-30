ضبط واعدام ١٠ طن مخللات بالشرقية

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة أولاد صقر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات بأولاد صقر يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 10 طن مخللات لسوء التخزين، وإعدام ٢٠٠ كجم مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٢ عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأولاد صقر.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضاً خلال الأيام الـ ١٤ الماضية باستخراج ١٢٦١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار عدد ٤٥٩ شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، وعدد ٢١٩ شهادة سعة تخزينية، مؤكداً استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بحملة التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للمسكنات والفيتامينات والمضادات الحيوية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة رشا الشرقاوي مدير الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة.

أكد الدكتور هشام مسعود خلال كلمته على الدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ودعم وزير الصحة ومحافظ الشرقية المستمر للمحافظة، مشيدا بأداء الفرق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال من افتتاح وتفعيل قسم للصيدلة الإكلينيكية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.