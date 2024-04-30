انعقاد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزلندا

عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزلندا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، يوم ٢٨ ابريل الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

فيما ترأس الوفد النيوزلندي السفير طاهاموانا مكفرسون، نائب وزير الخارجية النيوزلندي لشئون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا.

وتم خلال المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك علي ضوء مرور ٥٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وحرص الجانبان على تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.

كما شهدت المشاورات تبادلا للآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان والبحر الأحمر.

سفيرة مصر تقدم أوراق اعتمادها لملك كمبوديا

قدمت السفيرة هالة يوسف أحمد رجب، بتقديم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لمصر لدى مملكة كامبوديا، وذلك خلال استقبال الملك نوردوم سيهانوم، لها يوم ٢٥ إبريل الجارى بالقصر الملكى بالعاصمة بنوم بنه.

وقد أعرب ملك كمبوديا خلال اللقاء عن تقديره العميق لمصر وشعبها، طالباً نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمناً جهوده الضخمة التى يبذلها سيادته منذ توليه المسؤولية لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر. كما أشار الي أنهم يتابعون تلك التطورات بإهتمام وإعجاب كبيرين، و تطرق الى العلاقات التاريخية التى طالما ربطت بلاده بمصر، مُشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولية، ومعرباً فى نهاية اللقاء عن دعمه الكامل لمهمة السيدة السفيرة فى بلاده وترحيبه بها.

وإلتقت السفيرة المصرية أيضا بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية كمبوديا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، لاسيما التجارة والإستثمار المشترك، لترقى الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين والتى ناهزت ٧٠ عاماً، وكذلك الدعم الكامل فى الترشيحات الدولية.