تعليم الفيوم ينظم حفل ختام الأنشطة لرياض الأطفال

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل ختام الأنشطة لرياض الأطفال، بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و هدى محمود أحمد موجة عام رياض الأطفال بالمديرية، ومسئولى الأنشطة ورياض الأطفال.

افتتحت وكيل الوزارة معرض الأنشطة لرياض الأطفال ، ويحتوى على عرض أنشطة رياض الأطفال ، من خلال عدد من الأنشطة والوسائل التعليمية والمجسمات واللوحات الفنية والورقية لرياض الأطفال، بمشاركة متميزة من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تفاصيل حفل الختام

كما شهدت الدكتورة أماني قرني، فقرات حفل ختام الأنشطة لرياض الأطفال بمسرح المديرية، وتم عرض عدد من الفقرات بمشاركة متميزة من جميع المدارس على مستوى المحافظة ، حيث بدأ الحفل بعرض ملحمة الجيش المصري لأطفال مدرسة التحرير بغرب الفيوم، وعرض مكتوب على الجبين لأطفال مدرسة الغرق الرسمية لغات بإطسا، وأنثى السنجاب لأطفال مدرسة المنشية بغرب الفيوم ، وأغنية مصر لأطفال مدرسة الغرق بإطسا، وملحمة مصر هي أمي ، لأطفال مدرسة المستقبل بشرق الفيوم ، وعرض اللون الأخضر لأطفال مدرسة الجلاء بسنورس ، وعرض لا للتنمر لأطفال مدرسة أرض البحوث الرسمية للغات بشرق الفيوم، وعرض أحلى حروف الكلام لأطفال مدرسة العجميين الرسمية للغات بإبشواي ، وعرض أعطونا الطفولة لأطفال مدرسة روتاري الرسمية لغات بشرق الفيوم ، وشعر بحلم بصلاح الدين لأطفال مدرسة العلا الخاصة بأبشواي ، وعرض ناويين لأطفال مدرسة كمال بركات الرسمية للغات بسنورس ، وعرض على البركة لأطفال مدرسة عمر الخولى بإدارة أبشواي التعليمية وعرض السوشيال ميديا لأطفال مدرسة التحرير بغرب الفيوم ، وعرض الجمباز لأطفال مدرسة المنشية بغرب الفيوم.

ومن جهه اخرى نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تنمية مادة التربية الفنية) مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية ، للعام الدراسي 2024/2023 , وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الفنية) في المسابقة ، وحققت المركز السادس والعاشر على مستوى الجمهورية , فازت الطالبة مارينا فادي جرجس جادالله - مدرسة سميرة غبور بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية (المرحلة الابتدائية) ,كما فازت التلميذة مي حمادة محمد حسن - مدرسة الأمل للصم بشرق الفيوم ، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية (مرحلة التربية الخاصة).

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