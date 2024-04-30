فوز ١١ طفل في مسابقة الأزهري الصغير بالإسماعيلية

اعلن الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية فوز ١١ طفل ( ٣ أطفال مستوى أول، و ٤ أطفال مستوى ثاني و ٤ مستوى ثالث) في التصفيات الثانية من مسابقة الازهري الصغير على مستوى المحافظة .واكد تصعيد الأطفال الحاصلين على أكثر من 90% لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، تصفيات مسابقة "الأزهري الصغير"، على مستوى روضات المنطقة الازهرية ، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة بمدينة الإسماعيلية.

وخلال تفقده لسير العمل بتصفيات المسابقة، وجَّه رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى فضيلته على هدوء واستقرار العمل بالاختبارات المنعقدة، مشيدًا بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المتسابقين الصغار؛ مشيرًا أن المسابقة تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر.

ويقيم قطاع المعاهد الازهرية بالأزهر الشريف مسابقة «الأزهري الصغير» وهي مسابقة تنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة وتهدف لتعزيز روح المنافسة بين تلاميذ مرحلة رياض الاطفال في حفظ القران الكريم والأحاديث النبوية ، ، وتنفذ هذا العام بنظام التوثيق الالكتروني بالفيديو صوتًا وصورة، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة، والحرص على حقوق المتسابقين، وذلك بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بهدف اكتشاف بعض المواهب الجديدة، والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال ٤ مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية.

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ثم قامت الدكتورة عزة عرابي، مديرة ادارة رياض الاطفال بتقديم درع لفضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الادارةالمركزية لمنطقة الإسماعيليّةالازهرية، تقديرا وعرفانا من ادارة رياض الاطفال بالمجهود المبذول من فضيلته.