نقل أسدين ضالين من هولندا إلى جنوب أفريقيا

العثور على أسدين يتجولان في الشوارع بينما كانا صغيرين في الجبل الأسود وأوكرانيا، وقد تم نقلهما إلى ملجأ في جنوب أفريقيا.

الجبل الأسود وأوكرانيا

في 26 أبريل، قامت منظمة رعاية الحيوان العالمية Four Paws بنقل نيكولا وفاسيلينا من هولندا، حيث كانا في ملجأ منذ عام 2022 إلى محمية Lionsrock.

تم العثور على نيكولا في الجبل الأسود وفاسيلينا في أوكرانيا، وكلاهما كان مملوكًا للقطاع الخاص.

ولد نيكولا في عام 2021 وكان مجرد شبل عندما تم العثور عليه وهو يتجول في بلدة بودفا في الجبل الأسود في فبراير 2022.

ولم تتوفر معلومات عن صاحبه. لقد كان ضائعًا ويعاني من سوء التغذية والجفاف وبحاجة ماسة إلى المساعدة البيطرية.

وعُثر على فاسيلينا، المولودة أيضًا في عام 2021، تتجول في شوارع منطقة خاركيف بأوكرانيا في أغسطس 2022.

لم تكن قادرة على التسلق أو الجري بسبب ضعف عضلاتها.

وبدعم من المنظمات والسلطات المحلية، قام فريق من Four Paws برعاية الأسودين في محمية Felida Big Cat Sanctuary في هولندا، حيث تعافوا واستعدوا للمغادرة إلى جنوب إفريقيا.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط وإحضار صاحب أسد التجمع الأول الذي عثر الأهالي عليه يتجول داخل شوارع المنطقة، وذلك بعد إلقاء القبض على صديق صاحب الأسد والذي استضاف الاسد بصحبته بالمنزل.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا، أسدًا صغيرًا يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، حكمهًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقه وزوجته.

أصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.