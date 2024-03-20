قرار جديد فى واقعة أسد التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط وإحضار صاحب أسد التجمع الأول الذي عثر الأهالي عليه يتجول داخل شوارع المنطقة، وذلك بعد إلقاء القبض على صديق صاحب الأسد والذي استضاف الاسد بصحبته بالمنزل.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا، أسدًا صغيرًا يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

من جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، حكمهًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقه وزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وإقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "محمد.ع.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.