محافظ شمال سيناء يتفقد ملاحة سبيكة

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس اداره شركه النصر للملاحات والعضو المنتدب، ملاحة سبيكة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.



وأكد المحافظ توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات قادمة، مشيرا إلي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

أشار المحافظ إلي أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات علي مستوي المحافظات، اذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع، وتنتج اجود انواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.



بدوره أكد المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس اداره شركه النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن المساحة الكلية للملاحة يبلغ 26 كيلومتر مربع، وعدد بحيرات التركيز بها 3 بحيرات وهي أ، ب،ج، بإجمالي مساحة 17 كيلو متر مربع، وعدد أحواض الترسيب ۱۰ احواض منها ۷ أحواض بالملاحة الرئيسية و ٣ احواض بدراع الديب بإجمالي مساحة ٦ كيلو متر مربع ومتوسط انتاجها مليون طن سنويا.



لفت إلي وجودها عدد ٢ وحدة غسيل بمتوسط انتاج سنوي ٣٠٠ ألف طن، اذ يقدر نسبة التصدير الخارجي منها بـ ٦٠% من اجمالي الانتاج و ٤٠ % للسوق المحلى وشركات البتروكيماويات، مشيرًا إلي إن وحدة الكسارة والجرش بمتوسط انتاج سنوي ٢٥٠ ألف طن ونسبة التصدير منها ٨٠%، مؤكدا علي أنه جارى إنشاء وحدة غسيل جديدة بمتوسط إنتاج شهري ٢٥ ألف طن ومتوسط إنتاج مصنع التكرير ٤٠٠٠ طن شهريا للسوق المحلى والتصدير الخارجي ومتوسط انتاج وحدة التعبئة الآلي ۱۲۰۰ طن شهريا.



أكد علي أن كميات التصدير الخارجي حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ٢٥٠ ألف طن وكميات المبيعات المحلية حتى مارس ۲۰۲٤ مقدرة بـ ١٣٥ ألف طن، لافتا إلي أن انتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس ٢٠٢٤ مقدرة بـ ٤٠٠ ألف طن، بينما إجمالي الملح المستخرج حتى مارس ٢٠٢٤ مقدرة بـ ٤٢٠ ألف طن.