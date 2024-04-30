جامعة العريش تكرم وكلاء الوزارات المُشرفين على تدريب الطلاب

شهد الدكتور الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، حفل تكريم وكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، وذلك تقديرًا لجهودهم في الإشراف على تدريب طلاب الجامعة ، وذلك بمقر الجامعة ، في حضور الاستاذ الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم وكلاء الوزارات، مؤكّدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والمجتمع في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بتدريب وتأهيل الطلاب، وأضاف سيادته أن هذا التعاون يُساهم في تخريج كوادر مُؤهلة لسوق العمل، قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة.

وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان، عميد كلية الآداب، أن قسم الاجتماع بكلية الآداب يُولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي في تعليم الطلاب، وذلك من خلال تدريبهم في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تعبير عن تقدير الكلية للجهود المبذولة من قبل وكلاء الوزارات في الإشراف على تدريب الطلاب.

وفي الاحتفالية تم تكريم كلًا من الأستاذ علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والكابتن إيهاب حسن بيتا، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة،، كما تم تكريم عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واختتم التكريم بتكريم الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعلم والطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة العريش تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التعليمية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مُلائمة للطلاب، وتحديث المناهج الدراسية، والتعاون مع مختلف المؤسسات في الداخل والخارج من أجل مواكبة كل ماهو حديث في العملية التعليمية والبرامج العلمية و إعداد وتدريب الكوادر