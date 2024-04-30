النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب حماية المسنين

أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024 بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام - ويختص بحماية المسنين.

يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل"، والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا - بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ويختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب بشأن حماية المسنين، تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة الصور أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم.