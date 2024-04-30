الكونغو وكوت ديفوار مرشحان لإستضافة السوبر الفرنسي

أجتمع فيليكس تشيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس إدارة رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، من أجل إقناعه بإقامة كأس السوبر الفرنسي في العاصمة الكونغولية كينشاسا.





أكدت التقارير الصحفية أن تشيكيدي أجتمع ناصر الخليفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة إقناعه بتلك الفكرة، بإقامة السوبر الفرنسي في الكونغو.



تابعت التقارير أن رئيس الكونغو تحدث مع الخليفي بشأن إقامة السوبر الفرنسي على ملعب الشهداء في كينشاسا، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.



وتابعت التقارير أن كوت ديفوار مرشحة أيضًا لاستضافة السوبر الفرنسي، بالإضافة للصين التي استضافت 3 نسخ في أعوام 2018 و2019، لكن نسخة 2020 ألغيت بسبب فيروس كورونا.



وأقيمت بطولة كأس السوبر الفرنسي 4 مرات في أفريقيا من قبل بتونس عام 2010 والمغرب 2011 و2017، والجابون 2013.

