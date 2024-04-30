الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكونغو وكوت ديفوار مرشحان لإستضافة السوبر الفرنسي

السوبر الفرنسي
السوبر الفرنسي

أجتمع فيليكس تشيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس إدارة رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، من أجل إقناعه بإقامة كأس السوبر الفرنسي في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

txt

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

txt

كم عدد ألقاب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

txt

ليلة حسم اللقب.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوهافر



أكدت التقارير الصحفية أن تشيكيدي أجتمع ناصر الخليفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة إقناعه بتلك الفكرة، بإقامة السوبر الفرنسي في الكونغو.

تابعت التقارير أن رئيس الكونغو تحدث مع الخليفي بشأن إقامة السوبر الفرنسي على ملعب الشهداء في كينشاسا، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

وتابعت التقارير أن كوت ديفوار مرشحة أيضًا لاستضافة السوبر الفرنسي، بالإضافة للصين التي استضافت 3 نسخ في أعوام 2018 و2019، لكن نسخة 2020 ألغيت بسبب فيروس كورونا.

وأقيمت بطولة كأس السوبر الفرنسي 4 مرات في أفريقيا من قبل بتونس عام 2010 والمغرب 2011 و2017، والجابون 2013.
 

مواد متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

ليون يمنح باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي

لوهافر يحرج باريس سان جيرمان ويؤجل حسمه للقب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم نجم نيوكاسل الانجليزي

ليلة حسم اللقب.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوهافر

باريس سان جيرمان يبحث عن التتويج بالدوري الفرنسي الليلة

باريس سان جيرمان يجهز صفعة لبرشلونة
الجريدة الورقية