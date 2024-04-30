محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية بشأن اللقاء المفتوح للمواطنين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة في انعقاد "اليوم المفتوح" اللقاء الجماهيري للمواطنين كل في نطاقه والذي ينعقد يوم الاثنين من كل اسبوع علي مستوي مراكز ومدن محافظة الدقهلية وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

وكان محافظ الدقهلية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الاستماع إلى شكاوي المواطنين والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم المختلفة مع كافة روافد الخدمات المقدمة تطبيقا للقانون.

وأكد أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة كل في موقعه بما يحقق رضاهم.

وفي هذا السياق تابع مختار جهود الوحدات المحليه علي مستوي المحافظة في استقبال المواطنين والاستماع اليهم وحل مشكلاتهم.

يأتي ذلك نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة حل مشكلات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات بالمحافظات، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء باهمية انعقاد لقاء مفتوح دوري لاصحاب المطالب والمشكلات بالمحافظات وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وسرعة التجاوب مع مطالبهم والعمل علي حل مشكلاتهم، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.