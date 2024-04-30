محافظ القاهرة: استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية طبقًا للقرار الوزارى والذى ينص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جرام ١٥٠ قرش ووزن ٤٠ جرام ٧٥ قرش ووزن ٢٥ جرام ٥٠ قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب ١٥٠ قرش لوزن ٥٠ جرام و١٠٠ قرش لوزن ٣٥ جرام .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على عدد من مخابز العاصمة تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر .

لن نسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين



وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع مؤكدًا على إستمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى.



رافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد افتتاح معرض التعليم الفنى وورش العمل" ابدع واصنع " بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة ٣٨ مدرسة صناعى.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.



وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.



شهد المعرض د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.