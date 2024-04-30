غدًا.. ندوة تحريرسيناء ما بين الحرب والسلام" فى جامعة الفيوم

تنظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، ندوة "تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام ودور الإعلام فى مواجهة حروب الجيل الرابع"، يحاضر خلالها اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، والإعلامي أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وذلك غدًا الأربعاء فى الحادية عشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بروتوكول تعاون

وفى وقت سابق شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، حيث وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن شركة يازاكي المهندس أحمد بديوى العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر لصناعة ضفائر السيارات، وذلك على هامش الملتقى التوظيفي الأول، امس الاثنين بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأكد الدكتورياسر مجدى حتاته، أن المركز الجامعي للتطوير المهني – بجامعة الفيوم تم إنشاؤه عام 2023 في إطار التعاون ما بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الفيوم، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل رفع مهارات وقدرات طلاب جامعة الفيوم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويساعد المركز الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وتيسير التحاقهم بسوق العمل، بالأضافة إلى تسهيل معرفة الطلاب بالفرص التدريبية والتوظيفية من خلال الإعلان عنها أو من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الجامعة، حيث تساعد هذه الدورات التدريبية على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل، ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.

وصرح الدكتورعاصم فؤاد العيسوي، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم تنفيذ برامج المركز الجامعي للتطوير المهني والتى تشمل ٦ برامج وهى: تعريف الطلاب والخريجين على سوق العمل وسد احتياجاتهم المعلوماتية عن السوق الفعلي والقائم بمحافظة الفيوم كما يقدم خدمة التدريب والتوعية للطلاب والخريجين والمساعدة في حصول الطلاب على وظائف داخل مقر أعمالهم وتوفير فرص من خلال علاقاتهم وكذلك المشاركة في معارض التوظيف.

وأضاف أن الجامعة ستقوم بتقديم خدمة الاستشارات والتدريبات العامة والمتخصصة لطلبة الجامعة وتوفير خريجين ذوي مهارات وعلم في حالة احتياج الشركة لشغل وظائف لديها، وتوفير وإقامة مؤتمرات تستطيع الشركة من خلالها عرض فكرها ورؤيتها، وكذلك مساعدة الطلاب للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تحقيق الكفاءة المطلوبة لسوق العمل والمشاركة في أنشطة التوعية والتعريفة والمسابقات والمنافسات الطلابية، وأيضًا المساعدة في زيادة وعي الطلاب ببيئة سوق العمل والإعلان عن فرص العمل والتدريب المتاحة لدى الشركة لخريجي المركز من خلال فاعليات التوظيف المختلفة التي يقدمها المركز، وتقديم المساعدة والمشاركة في ملتقيات التوظيف وموائد الحوار الذي تنظمها الجامعة، وتوفير تدريبات صيفية سنوية يتم اختيار المتقدمين فيها عن طريق مسابقة يشرف عليها المركز الجامعي للتطوير المهني والشركة.