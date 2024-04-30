استيراد كميات ضخمة من مسطحات الصلب رغم وفرة المحلي بأسعار مخفضة

قام تجار باستيراد كميات ضخمة من الصاج وصلت إلى 150 ألف طن موجودة بالمواني المصرية بالدخيلة ودمياط تنتظر الإفراج.

تم استيراد هذه الكميات والتى على ما يبدو لن تكون الكميات الأخيرة التى يتم استيرادها خلال الأيام القادمة، بعد توافر الدولار لفتح الاعتمادات المستندية.

الغريب فى الأمر أن التجار يقومون باستيراد الصاج رغم وفرته بالمصانع المصرية الضخمة بأسعار معقولة جدا تقارب الأسعار العالمية، بالإضافة إلى المواصفات العالمية التى يتمتع به الصاج المحلى.

وكشفت مصادر بسوق الصلب أن استيراد الصاج يتم من دول منافسة للصناعة المصرية مثل تركيا، ومن دول أخرى مثل الصين وروسيا وأوروبا.

كانت أسعار الصاج قد انخفضت خلال الفترة الماضية بالأسواق انخفاضا كبيرا فى ظل انخفاض حجم الاستهلاك وارتفاع عوامل التكاليف الثابتة والمتغيرة.

انخفضت أسعار المسطحات أول أبريل الحالى من 50 ألفا و320 جنيها إلى 41 ألفا و700 جنيه ليكون قيمة الإنخفاض 8620 جنيها فى الطن وهذا الانخفاض يعد من أكبر الانخفاضات السعرية التى شهدتها أسواق الصلب المحلية خلال الخمس السنوات الأخيرة. يذكر أن مصانع الصلب فى مصر ومنها المصانع المنتجه للمسطحات تتعرض لموجة تباطؤ شديد فى المبيعات وتصريف الإنتاج فى الوقت الذى تعانى فيه من ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الثابته أو المتغيرة ، مثل فوائد البنوك التى تصل إلى 28%، و29% بجانب سعر الغاز الذى ارتفع وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار علما بأن إنتاج كل طن مسطحات يستهلك 13 مليون وحده حرارية من الغاز.

يذكر أن سعر الغاز لمصانع الصلب كما حددته الحكومه 5.75 دولار للمليون وحده حرارية بريطانيه ، وتطور إرتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقه حيث قفز فى بعض الأوقات إلى أكثر من 50 جنيها وهو ما أثر بالسلب على تكاليف التشغيل بالمصانع.