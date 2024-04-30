حملات رقابية على القطاعات الخدمية في مطاى وسمالوط بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية والتي شملت ( الوحدات المحلية – الوحدات الصحية ) ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين ، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

من جانبه تابع حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، العمل بمقر الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها، لمتابعة انتظام سير العمل ، والتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال الجولة تم التفتيش علي دفاتر الحضور والإنصراف، وكذلك المخازن والحملة الميكانيكية ، للإطمئنان على سلامة المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها ، ضماناً لإستمرار العمل بمنظومة النظافة بكفاءة عالية ، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقرية بردنوها .

وتفقد رئيس مركز ومدينة مطاي ، العمل بالوحدة الصحية بقريتي (ابوان- جوادة) ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري ، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي ، والتفتيش على دفاتر الحضور والإنصراف ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والإطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى ، والجودة والصحة والسلامة المهنية ، وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

وفى ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية طحا الأعمدة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين ، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء ، والتعرف على رصيد الألبان في المخازن ، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.