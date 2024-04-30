بقيمة 9 مليون جنيه.. سولڤ SOLVE Holding تستحوذ على عقار وأرض في محافظة الأسكندرية

إيهاب شلبي: نسعى لاستكمال صفقة استحواذ على قطة أرض بقيمة 80 مليون جنيه في الأسكندرية

وضخ استثمارات زراعية بـ 100 مليون جنيها في صعيد مصر





أعلنت شركة سولڤ SOLVE Holding للاستشارات اتمام عمليه الاستحواذ على عقار ومساحة أرض في محافظة الأسكندرية.

يأتي هذا في إطار الجهود الرامية التي تستهدفها سولڤ SOLVE Holding للاستشارات، لتعزيز وتطوير النظام العقاري في مصر ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المتنوع.

وقال إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة سولڤ SOLVE Holding إن العقار الذي تم الاستحواذ عليه يتكون من 3 أدوار سكنية ودور تجاري ، بينما تبلغ مساحة الأرض المستحوذ عليها نحو 300 متر، مشيرًا إلى أن إجمالي صفقة الاستحواذ التي أبرمتها الشركة في العقار السكني وقطعة الأرض بلغ نحو 9 مليون جنيهًا.

وأضاف إيهاب شلبي أن الشركة في مسعاها لاقتحام هذا المجال وزيادة محفظه الأراضي التي تمتلكها، حيث تجري مفاوضات للاستحواذ على أرض بمساحة 4000 متر في محافظة الإسكندرية تقدر قيمتها نحو 80 مليون جنيه، كما تخطط أيضا لضخ استثمارات في صعيد مصر في مجال الزراعة والصناعة، قد تتجاوز هذه الاستثمارات 100 مليون جنيه خلال عامي 2024 و 2025.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سولڤ SOLVE Holding أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على الاستثمار في العقارات والأراضي بشكل مباشر، حيث تجري عمليات البيع والشراء والبناء بصورة مباشرة، منوهًا بأنها أيضًا تشارك في الاستثمار بمجموعة من الشركات، من بينها: (المجموعة المصرية العقارية - كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري - رواد للسياحة - البدر للاستثمار والتنمية).

ولفت "شلبي" إلى أن سولڤ SOLVE Holding، تستهدف تطوير المشروعات والاستثمارات من أجل تلبية احتياجات أكثر من 100 مليون مستهلك، وتطلع إلى إقامة المزيد من المشروعات الابتكارية والاستثمارات المستدامة، وتعمل على الاستحواذ أو الاندماج من خلال خطط ودراسات واستراتيجيات حقيقية، تضمن استثمارًا ناجحًا لكافة الأطراف.

جدير بالذكر أن سولڤ SOLVE Holding، هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في قطاع الاستشارات، والاستثمار في أسهم البورصة المصرية ، والطروحات، وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المشروعات الاستثمارية في قطاعات عديدة، وهو الغرض الذي نشأت الشركة من أجله، من بينها: التكنولوجيا، والزراعة، والصناعات الغذائية، والعقارات، بهدف تعظيم العائد الاستثماري.

وتتميز شركة سولڤ بالاعتماد على فريق من المحللين الفنيين والماليين ذوي الخبرة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية، وكذلك تنوع الاستثمار لتقديم فرص استثمار متنوعة لتلبية احتياجات مستثمريها المختلفة.