عمرو عكاشة: الاهتمام بالتصنيع الزراعي يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين جودة المنتجات الزراعية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أولت اهتماما بملف الزراعة والتصنيع الزراعي من خلال عمل استثمارات ضخمة، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي.

وأوضح عكاشة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الاهتمام بملف التصنيع الزراعي سيسهم في تعزيز الصناعات الزراعية المحلية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة السعي إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتطوير التكنولوجيا والابتكار في عمليات التصنيع الزراعي، وذلك من خلال تكثيف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.