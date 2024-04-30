مدير تعليم نجع حمادي يشهد حفل تكريم مدرسة عمرو بن العاص بالألومنيوم

شهد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، حفل تكريم نجوي عبد الناظر عبيد كبير معلمي الرياضيات ومدير مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالألومنيوم الأسبق، لبلوغها سن التقاعد للمعاش.

جاء ذلك بحضور أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية، و نفيسة عباس موجه التربية الاجتماعية، و قريش عمران موجه أول الدراسات الاجتماعية، و محمد عبد الباقي أبو حجاب مدير مدرسة الخليفة الأول الإعدادية، ومحسن حافظ مدير المدرسة السابق، وعدد من موجهي المواد الدراسية، والأنشطة التربوية، والتوجيه المالي والإداري، والمتابعة وتقويم الأداء، وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة، وأعضاء مجلس الأمناء، وأولياء الأمور، والمهتمين بالعملية التعليمية، والتلاميذ، بإشراف أحمد أشرف علي عبد الله مدير إدارة المدرسة، وسامي محمد مازن وكيل المدرسة.

وتخلل الحفل، إلقاء كلمات شكر وثناء، لإدارة المدرسة، وبعض الحاضرين، كما تضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية و الاستعراضية المتنوعة، و إلقاء القصائد الشعرية، والأغاني الوطنية.

ووجه مدير عام الإدارة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الشكر والتقدير، للمحتفي بها، ولإدارة المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين لتنظيم حفل الوفاء للسيدة الفاضلة " نجوي عبد الناظر"، وقال أنه يتوجب علينا أن نعبر عن امتناننا العميق للمعلمة القديرة والمديرة السابقة للمدرسة، التي بذلت جهودًا كبيرة في خدمة العملية التعليمية، بكل حب وإخلاص حتي أصبحت مثلا وقدوة يحتذي بها، فهي مثال للعطاء المستمر، مضيفا نشكرك من القلب على كل ما قدمت من عطاء وجهد، وندعو الله أن يجزيك خير الجزاء على عطاءك اللا محدود وحبك للعلم والتعليم.

من جانبها، وجهت السيدة " نجوي عبد الناظر" الشكر والتقدير، للسيد مدير عام الإدارة ومرافقوه، لتشريفهم حفل التكريم، موجها شكرها لإدارة المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين، لتنظيم حفل التكريم، معربة عن خالص شكرها لكل من شهد الحفل، مثنية علي جميع العاملين بالمدرسة لتفانيهم واخلاصهم في العمل. اختتم الحفل، بتقديم الهدايا الرمزية، والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده المحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين الجميع.