محافظ الغربية يتابع توريد القمح وأعمال التطوير ببسيون

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير وتوريد القمح بمركز ومدينة بسيون، وتفقد محيط الكنائس لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

بدأت جولة محافظ الغربية بمتابعة صيانة طريق القضابة و متابعة أعمال رد الشيء لأصلة بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523متر وعرض 6 متر .

وحرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تفقد شونة بسيون المركزية لمتابعته عملية تسليم الأقماح و تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.



انتظام عملية توريد القمح وعدم وجود أي معوقات

وأطمئن محافظ الغربية، على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد محيط كنيسة الشهيد العظيم مارمينا ببسيون إيبارشية طنطا و توابعها مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات و اجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.



وأكد استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد .