وكيل الشيوخ يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي

اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان مصر تسير بخطي ثابته وراسخه علي الطريق السليم في العديد من الممجالات وعلاي راسها الانتاج الزراعي ، مشددا علي ضرورة ان نكون امام مشروع وطني للتصنيع الزراعي ، لابد ان نكون امام استراتيجيه وطنيه تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومه .

واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بان التصنيع الزراعي يرتبط اربتاطاً وثيقاُ بالمسيرة الوطنيه للاقتصاد المصري ليس علي المجال الانتاج الزراعي ولكن علي التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكون اساسي ، موضحا بان الاهتمام بالتصنيع ركيزه اساسيه في الجمهوريه الجديه ، مؤكدا اننا لابد ان نكون امام تخطيط علي نحو فني تعليمي يتفق مع احدث النظم العالميه في الزراعه يحقق انتاج يكفي للسوق المحلي ونكون امام فائض للتصدير .

وتابع ابوشقه بان استراتيجيه التوسع في الانتاج الزراعي حققت اهدافها حيث اننا في 2013 كانت الرقعه الزراعيه 6% والان وصلنا الي 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجيه للرئيس السيسي لابد ان نكون انتاج زراعي يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 مليون فدان صالحه الزراعه ونستطيع ان نلجا الي نظام ال BOT .

ولفت ابوشقه بان جائحه كورونا والحرب الاوكرانيه اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسيه وللرئيس السيسي في اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصريه في التوسع في الرقعه الزراعيه .

وشدد ابوشقه ان الارتقاء بالمنظومه الزراعيه يقتضي ان نكون امام مقومات فنيه حديثه بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعيه المحاصيل الصالحه للزراعه وماهي الطرق التي تتناسب ، والاستفادة من طرق الري الحديثه حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق انتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنه الزراعه يرسم خاطره الطريق فيها كيف يمكن الاستفاده باطرق العلميه الحديثه .