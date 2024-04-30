"مروة سالم" تفوز بالمركز الأول في مسابقة المعلمة القدوة بأزهر الشرقية

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية؛ التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة بمقر ديوان عام المنطقة، وشارك في التصفيات النهائية خمس معلمات لرياض الأطفال من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات التعليمية.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مروة عياد سالم معلمة بمعهد ميت حمل الابتدائي إدارة بلبيس، بالمركز الأول، بينما جاءت عزة أحمد السيد المعلمة بمعهد الصوفية بإدارة أولاد صقر بالمركز الثاني في مسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة استهدفت قياس قدرة المعلمة، وتمكنها من استخدم الوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، بجانب دورها في تصميم وصناعة الوسائل التعليمية بأبسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي كبير والذي يتيح الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية، فضًلا عن تفعيل كافة السجلات.

وأضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، أن الهدف الرئيس للمسابقة تحفيز المعلمات المتميزات، للمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لديهم .

وبدورها أشارت الدكتورة دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المسابقة تمت طبقًا للضوابط المعمول بها وفق تعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية على أن يتم تصعيد المعلمة الفائزة بالمركز الأول لتنافس في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، هنّأ الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معاهد المنطقة، التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الدارسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م عن الفصل الدراسي الأول.

أعرب رئيس المنطقة عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير، مثمّنًا جهود القائمين على هذه المعاهد في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري، وتحقيق التميز والجودة في جميع المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة الجودة، والإدارة الهندسية، ورياض الأطفال، والتدريب، ومديري الإدارات التعليمية على ما بذلوه لتحقق هذا الاعتماد.

أكد رئيس المنطقة أهمية حصول المعاهد الأزهرية على الاعتماد من هيئة جودة التعليم والاعتماد؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على العملية التعليمية واستهدفت منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد ثلاثون معهد بمختلف الإدارات والمراحل الدراسية، ونجحت المنطقة في اعتماد جميع المعاهد المستهدفة.