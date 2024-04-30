ختام فعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" والمعرض الفني لدعم غزة بتعليم المنشاة

استقبل محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين بمقر مدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالبواريك عطا محمد الميموني مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية للمشاركة بحفل ختام فعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي والمعرض الفني لدعم القضية الفلسطينية وأطفال غزة.

جاء ذلك بحضور عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة، ورشاد عبد الغني رئيس مجلس إدارة سلسلة مدارس أجيال المستقبل الخاصة وأشرف رزق عبدالغني مدير عام مدارس أجيال المستقبل ومحمد شحاتة نائب رئيس مجلس الإدارة، وهشام رشاد عبدالغني والدكتورة رانيا تمام مدير مدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالبواريك ومحمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة، وعبد الرحيم راشد مدير عام مدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالدويرات ومحمود أبو عراقي مدير إدارة الخدمات والأنشطة بتعليم المنشاه ونعمت محمد الثاني رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة ومسئول وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ونبيل حلاوة موجه أول الصحافة المدرسية بالمنشاه ومحمد عبدالله موجه أول التربية الفنية والدكتورة أماني فتحي بقسم الأشغال الفنية والدكتورة أمل محمد بقسم التصميم بكلية التربية النوعية للتربية الفنية بسوهاج ونجلاء عبد الفتاح موجه أول التربية الفنية وتوجيه المجال الصناعي ومحمد عز وأحمد النقيب بقسم الموهوبين والتعلم الذكى بالمنشاه وكوكبة متميزة من مديري المدارس المشاركة والمشرفين من المعلمين والمعلمات.

وشهد الحفل عروض فنية واستعراضية لدعم القضية الفلسطينية وأطفال غزة تنفيذ طلاب وطالبات قسم الموهوبين والتعلم الذكي والمعرض الفني «أطفال فلسطين» وأنشطة المبادرة لدعم القضية الفلسطينية إشراف توجيه التربية الفنية والذي شمل لوحات تعكس ما يمر به قطاع غزة من مأساة إنسانية تعبر عن أوجاع وآلام الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ويتصدون لقصف العدوان الصهيوني ويقاومون الإبادة الجماعية وكأنها تظاهرة فنية عبر خلالها الطلاب عن دعمهم للقضية وكيف شاهدوا مأساة الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من ثلاثة أشهر ولم تنته.

ورحب محمد أبو الفضل علي مدير عام تعليم المنشاة، بضيوف تعليم المنشاه الكرام موجهاً شكره وتقديره لقيادات التعليم بمحافظة سوهاج الذين لا يألون جهداً للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة مؤكداً على أن مبادرة أنا الراقي بأخلاقي جاءت انطلاقاً من إيمان تعليم المنشاه بأهمية الأخلاق في صيانة المجتمعات وحماية الأوطان وأن نشر تلك الأخلاق الطيبة وخاصة بين الشباب من أوجب الواجبات إذا ما أردنا إيجاد وعي حقيقي ينفع ويرفع.

وأضاف مدير عام الإدارة أن التوعية الأخلاقية للطلاب ليست كلمة في بداية اليوم الدراسي فقط وليست كلمة في إحدى الحصص فحسب وإنما هي عملية شاملة ومستمرة يجب أن تتضافر فيها جهود جميع الأجهزة وكل الأدوات الممكنة من مؤسسات تعليمية، ومساجد عصرية ودراما تليفزيونية ووسائل تواصل اجتماعية وغير ذلك من أدوات فضلاً عن إعتبار ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى الطلاب واجب قومي ومسؤولية مشتركة مع الأسرة .