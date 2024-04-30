ضبط 18 مليون جنيه حصيلة قضايا بالعملات الأجنبية 

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه).

جاء ذلك ​استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق اخر قررت جهات التحقيق، سماع أقوال مجرى التحريات فى واقعة مقتل الطفلة السودانية الرضيعة جانيت البالغة من العمر 10 أشهر على يد عامل بعد قيامه بالاعتداء عليها، وخشية افتضاح أمره قام بقتلها، وذلك تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.

وتمكن رجال مباحث قسم مدينة نصر ثالث عبر تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم، من التعرف على هويته وضبطه.

واعترف "م. س " 22 عامًا -عامل نظافة بأحد المطاعم- أمام رجال المباحث أنه اعتدى على الرضيعة "جانيت" ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره والتخلص من جثمانها بالقرب من مسكنها بجوار مقلب قمامة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على المجني عليها وقتلها.

وأوضح المتهم في اعترافاته، كيف تعطل به المصعد في الطابق 12 حين كان عائدا من عمله، فراح يدق الباب بيديه، إلى أن أتاه سودانيان لمساعدته فندها "البواب" الذي أنزله إلى الطابق السفلي وفتح له الباب، ليخرج ويصعد السلم متجها إلى شقته.

كما تابع قائلا: "وقت ما كنت طالع على السلم سمعت صوت عيلة صغيرة في الدور الرابع عشر، ووجدت الطفلة جانيت جالسة على الأرض تزحف، فحملتها بين يدي، وقمت بخطفها الى حديقة خلف العمارة وقام بالتعدى عليها ووقتها لقيتها بتعيط جامد رحت حاطط إيدى على بوقها وكاتم نفسها عشان تموت".