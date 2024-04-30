اندلاع حريق داخل شقة سكنية في فيصل

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق آخر فقد ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ميكانيكي فى واقعة اتهامه بقتل فكهاني طعناً بسلاح أبيض، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول «محمد. م. ع» 45 عاما، فكهاني، ومقيم مساكن تل بسطا بدائرة أول الزقازيق، مصابًا بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة «طه. إ. م» 51 عاما، ميكانيكي، مقيم بقرية شرويدة بدائرة مركز الزقازيق، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المتهم والمجني عليه بشارع النقراشي بدائرة قسم أول الزقازيق، أقدم على أثرها المتهم بطعن المجني عليه، بأن سدد له عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما قررت التحفظ على المتهم لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.