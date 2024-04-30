وكيل تعليم الإسكتدرية يفتتح النشاط الختامي لمركز التطوير التكنولوجي

افتتح الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، المعرض الختامي للتعلم النشط للعام الدراسي 2023 / 2024، بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام والحسن القاضي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وهدى عثمان مدير إدارة التعليم الإعدادي ووجدان النجولي مسئول المدارس الرسمية لغات بالمديرية، وإسلام الليثي مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين ومديري التعليم الابتدائي ومسئولي التعلم النشط بالإدارات التعليمية التسع ولفيف من المنسقين والمعلمين المشاركين في المعرض .

رؤية مصر 2030

وأشاد مدير المديرية بالتنوع في المعرض ومواكبته لاستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، والتركيز على المشروعات القومية التنموية لبناء الجمهورية الجديدة ، والانطلاق نحو آفاق جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي عالميًّا وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب والتسلح بالعلم والتكنولوجيا والعمل المستمر والتحلي بالتنافسية وخلق الدوافع لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي

موهوب تكنولوجي

ودشّن أبوزيد، على هامش افتتاح المعرض مبادرة ( موهوب تكنولوجي بكل مدرسة ) بالتعاون والتنسيق بين المراحل التعليمية والتطوير التكنولوجي وتوفير برامج تدريب تكنولوجية متميزة للطلاب وورش عمل مكثفة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين والمشرفين والقائمين على تفعيل المبادرة



سير انتظام العملية التعليمية

و في سياق اخر ، قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بتفقد سير العملية التعليمية بإدارة شرق التعليمية بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وناجية فؤاد وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بإدارة شرق التي تقودها هبة الزيادي إحدى خريجات المبادرة الرئاسية ، وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وتفعيل الأنشطة وحصة المشاهدة ومسرحة المناهج عن المشروعات القومية التنموية مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لكافة القيادات . يا ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم كافة سبل الدعم للمديرين الجدد خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 معلم لتأهيلهم ليكونوا مديري مدارس ، وغرس زيز روح الولاء والانتماء ومتابعة انتظام العملية التعليمية .

وفي سياق متصل تفقد مدير المديرية معرض انتصارات أكتوبر وعيد تحرير سيناء بقاعة المدرسة والذي تم إعداده بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للاحتفال بعيد تحرير سيناء وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب ، وشمل المعرض العديد من الصور الوثائقية لمراحل العبور وانتصار أكتوبر ، ومطوية ( معارك لها تاريخ ) والتي تضم عدد من السير الذاتية لنخبة من أبطال مصر ، وأشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .