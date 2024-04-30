Vertiv توسع محفظة المنتجات المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون

أعلنت شركة "فيرتف - Vertiv"، والمزود المتخصص عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن توسيعها محفظة المنتجات المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion مزدوجة التحويل، عبر إضافة نماذج جديدة من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المصممة للتطبيقات عالية الجهد (GV) بقدرة 5 كيلو فولت أمبير - 10 كيلو فولت أمبير (200 فولت - 240 فولت؛ الافتراضي 230 فولت).

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في محفظة "لبيرت جي إكس تي 5" عبر إضافة نماذج عالية الجهد تصل إلى 10 كيلو فولت أمبير (من 1 إلى 3 كيلو فولت أمبير) في تعزيز أداء وكفاءة محفظة الحلول والمنتجات التي توفرها شركة "فيرتف" من حلول وأنظمة وحدات إمدادت الطاقة غير المنقطعة المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون لدعم عمليات النشر في المواقع البعيدة وعلى حافة الشبكة. وقد بدأت "فيرتف" بقبول طلبات شراء النماذج الجديدة من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المصممة للتطبيقات عالية الجهد بقدرة 5-10 كيلو فولت أمبير من العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ليتم شحنها من المخزون المتوفر حالياً.

وصُممت نماذج وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة للتطبيقات عالية الجهد Liebert GXT5 Lithium-Ion للمساحات الأصغر النموذجية لحافة الشبكة، مع تصميم حامل/رف قابل للتحويل وارتفاع حامل بمعدل ثلاث وحدات رفوف (5 كيلو فولت أمبير إلى 10 كيلو فولت أمبير). وتتضمن هذه النماذج مخزن جانبي مدمج للصيانة، ما يحافظ على مساحة الرف الإضافية. وتأتي جميع أنظمة وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة بأنظمة بطاريات الليثيوم أيون مع ضمان لمدة خمس سنوات.

وقد مكنت كثافة الطاقة العالية لبطاريات أيونات الليثيوم شركة "فيرتف" من توفير مدة تشغيل أطول ضمن مساحة أقل مقارنةً بوحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة النموذجية المدعومة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظم (VRLA)، ويمكن تمديد وقت التشغيل بما يصل إلى ثماني مخازن بطاريات خارجية. ومع ضمان تحسين الأداء في بيئات التشغيل ذات درجات الحرارة المرتفعة ومع توفير متوسط عمر أطول، تعمل بطاريات أيونات الليثيوم في النماذج الجديدة Liebert GXT5 Liebert GXT5 على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، بالإضافة إلى ذلك، تدوم بطاريات الليثيوم أيون عادةً ما بين 8 إلى 10 سنوات، مقارنة بحوالي ثلاث إلى خمس سنوات لبطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، ما يقلل أو يزيل التكلفة والإزعاج الناتج عن استبدال البطاريات خلال دورة حياة وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة.

وقال مايك بارهام، مهندس الحلول التقنية في شركة "وورلد وايد تكنولوجي": "نحن نتطلع إلى الفوائد التي ستضيفها النماذج الجديدة لوحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة ببطاريات الليثيوم أيون Liebert® GXT5 Lithium-Ion والتي طورتها شركة فيرتف، وما تنطوي عليه من إمكانيات بما يعود بمزيد من النتائج الإيجابية والمنافع لعملائنا. ومع توفير مجموعة من التحسينات مثل توفير مدة تشغيل أطول وعمر بطارية أطول وإعادة شحن أسرع مقارنة ببطاريات الرصاص ذات الصمام المنظّم، ستساعد هذه الحلول والمنتجات المتطورة في حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل وخفض تكاليف الدعم في المواقع".

وقال كارستن وينثر، رئيس شركة "فيرتف" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نسعى في "فيرتف" من خلال هذه الإضافات والتحسينات إلى الاستفادة من النمو السريع والمتوقع للطلب على بطاريات أيونات الليثيوم نظراً لما توفره من إمكانيات وقدرات، حيث تشتمل النماذج الجديد من وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة المدعومة بأنظمة بطاريات الليثيوم أيون Vertiv™ Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS على عدد من التحسينات والمزايا مثل صغر الحجم وتعدد الاستخدامات وانخفاض متطلبات الصيانة، ما يوفر حلاً فعالاً ومناسباً للمواقع البعيدة مع الحد الأدنى من الدعم الفني في الموقع."

من المتوقع أن يتوسع الاعتماد على بطاريات الليثيوم في وحدات الإمداد بالطاقة غير المنقطعة في مراكز البيانات مع استمرار نموه السريع ليهيمن على سوق البطاريات المستخدمة في أنظمة وحدات الطاقة غير المنقطعة، لتستحوذ على 65% من الإيرادات العالمية في هذا القطاع بحلول عام 2030.